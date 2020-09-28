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الملك سلمان يصدر توجيها لدعم المستثمرين في السعودية

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أعلن وزير الشئون البلدية السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، وافقا على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 في المئة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجر ثلاثة أشهر.

وأشارت صحيفة "عكاظ" ، إلى أن الوزير أوضح أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة على القطاع الخاص وحماية المستثمرين.

وقال الوزير إن "الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا".

وأضاف: "عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى جاحة 32 مليون مصاب، بينهم أكثر من 994 ألف حالة وفاة، وتسبب في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، منذ ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.

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