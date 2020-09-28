بحظر دخول المنتجات.. السعودية توجه ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا

في ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا، قررت المملكة العربية السعودية حظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، حسبما أفادت تقارير محلية.

وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، فإن قرار السعودية حظر دخول المنتجات التركية يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، في خطوة من شأنها التأثير على الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل.

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وذكرت الصحيفة أن السعودية فرضت، العام الماضي، حظرا غير رسمي على البضائع التركية بما في ذلك المنسوجات وبعض أنواع الأغذية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والرياض بفعل سياسات النظام التركي المعادية للعرب ودول الخليج، وهو ما ظهر خاصة بعد أزمة المقاطعة العربية لقطر، ثم دخلت الأزمة فصلا جديدا بعد الادعاءات التركية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

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وبسبب نهئج أنقرة العدائي ودعم الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا، فضلا عن الدعم السخي لتنظيم الإخوان، طالبت مجموعات الأعمال السعودية بمقاطعة المنتجات التركية بشكل كامل.

وتشير التقارير إلى امتناع عدد من الشركات السعودية عن التجارة مع أنقرة أو شراء أي منتجات صنعت في تركيا.

وتوضح الصحيفة أن السلطات السعودية طالبت المستوردين بعدم شراء أي سلع من أنقرة.

جدير بالذكر أن ججم الصادرات التركية إلى السعودية يبلغ نحو 3.3 مليارات دولار، ومن شأن القرار السعودي أن يؤثر على اقتصاد أنقرة المتهالك بالفعل.