بعد وصفه بـ كينج كونج .. مستشار سابق للبيت الأبيض يدافع عن ترامب: يستحق ولاية جديدة

دافع دون ماكجان، المستشار السابق للبيت الأبيض الذي يُنسب إليه الفضل كمهندس تحول الرئيس الامريكي دونالد ترامب في القضاء الفيدرالي، عن ترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، معلنًا أن القاضي المحافظ الذي فحصه كان "الشخص المناسب في الوقت المناسب".
ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن ماكجان، في ظهور علني نادر يوم الأحد، أوضح أيضًا سبب اعتقاده أن ترامب يستحق أربع سنوات أخرى في السلطة، على الرغم من أنه أثار غضب رئيسه السابق الذي ألقى باللوم عليه في عدم حمايته من تحقيق مولر، وبحسب ما ورد، بعد أن قارن ترامب الغاضب بكينج كونج.
"لقد وعد قضاة في قالب أنطونين سكاليا ، عدالة عظيمة وفقا لما قال ماكجان لقناة سي بي إس في مواجهة الأمة.
واستقال ماكجان في أكتوبر 2018، وسط تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التأثير الروسي على إدارة ترامب ، والذي تعاون معه مكجان على نطاق واسع كشاهد.
وأكد تقرير مولر أن ماكجان رفض أوامر من الرئيس بفصل المستشار الخاص.
ووصف ترامب هذه المزاعم بأنها "أخبار كاذبة" لكنه غرد بأنه "لم يكن أبدًا من أشد المعجبين" بمكجان.
ومع ذلك، نظرًا لأن ماكجان مستشار البيت الأبيض كان العقل المدبر وراء صعود قاضيين من المحكمة العليا ، كافانو ونيل جورسوش ، ليس فقط ، بل أيضًا مئات المحافظين إلى مقاعد البدلاء الفيدرالية.
ولم يتحدث ماكجان علنًا عن صلاته بالمستشار الخاص وأوامر ترامب بإقالة مولر ، بعد أن قاوم أمر استدعاء من الكونجرس لأشهر قبل أن تحكم محكمة الاستئناف الفيدرالية بأنه غير مضطر للإدلاء بشهادته.
ومع ذلك، نقل مايكل شميدت، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر، ماكجان ، في كتابه الأخير دونالد ترامب ضد الولايات المتحدة: داخل الكفاح من أجل إيقاف الرئيس.
وقال شميت إن ماكجان أصر على أن تعاونه مع مولر "أضر بمنصب الرئيس" ، وليس الرئيس نفسه.
ويوم الأحد ، غرد شميدت معبرا عن دهشته من أن رجلًا أهان سرًا رئيسًا زعم إنه قال "بعض الهراء المجنون" سوف يكسر الآن صمته للتعبير عن دعمه العام.
وقال ماكجان لشبكة سي بي إس إنه يعتقد أن ترامب حصل على الحق في ولاية ثانية.
وقال: "لقد جعل الاقتصاد يسير بشكل رائع قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وقدم عددًا من الوعود خلال حملته الانتخابية التي أوفى بها".
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