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واشنطن تهدد بإغلاق سفارتها بالعاصمة العراقية وتمنح مهلة لوقف الهجمات الصاروخية

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ذكرت مصادر إلى فضائية الحدث ، أن العديد من السفارات الأوروبية والعربية طرحت فكرة مغادرة العاصمة العراقية بغداد في حالة استمرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية. 

ونفت المصادر مغادة السفير الأمريكي في العاصمة العراقية إلى اربيل، وذلك عقب تعرض السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية لهجمات عدة خلال الفترة الماضية. 

وقالت المصادر إن لدى الإدارة الأمريكية معلومات بوجود خطة لإقتحام السفارة وأخذ رهائن منها، حيث هددت واشنطن بإغلاق السفارة في حاالة لم تكبح الهجمات عليها. 

وأضافت أنه أصدر أمر بإخلاء المنطقة الخضراء من القوات العسكرية باستثناء الفرقة الخاصة. 

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد للعديد من الهجمات الصاروخية خلال الفترة الماضية، حيث كثيرا ما سمع سكان العاصمة العراقية صافرات الإنذار من داخل السفارة بسبب القصف. 

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