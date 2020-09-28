أول تعليق من أذربيجان على إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للقتال ضد أرمينيا

علقت الرئاسة في أذربيجان على التقرير الذي نشره المرصد السوري حول إرسال النظام التركي لمرتزقة سوريين إلى الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

ونفى حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، تقرير المرصد السوري حول المرتزقة السوريين، حيث وصفه بالهراء.

فيما قالت الدفاع الأرمينية إنها تتحرى المعلومات التي نشرها المرصد السوري حول القتال في قره باغ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال اليوم إن "دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك".

Advertisements

وتوجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن ممثلية يريفان لدى المحكمة: "تقدمت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بحق أذربيجان".

و"التدابير المؤقتة" بموجب لوائح المحكمة، تنص على منع الطرف المدعى عليه من القيام بخطوات ممن شأنها إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالطرف المدعي أو بمصالح المواطنين الواجب حمايتها.