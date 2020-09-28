فيديو .. الصين تتسلم رفات 117 جنديا قتلوا في الحرب الكورية

وهبطت يوم الأحد بمطار تاوشيان الدولى فى شنيانغ طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تحمل رفات ومتعلقات الجنود وهذه المرة السابعة من نوعها بعد اتفاقية التسليم التى وقعها البلدان. وعثر على أختام شخصية لثلاثة جنود فى متعلقاتهم، ما قدم أدلة تساعد فى التحقق من هويتهم والعثور على أقاربهم. Advertisements وسيدفن الرفات فى مقابر الشهداء فى شنيانغ، بمراسم خاصة يوم الإثنين. يذكر أن رفات 599 جنديا أعيدت إلى الصين من كوريا الجنوبية بين عامى 2014 و2019.

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