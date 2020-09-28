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انهيار جديد لـ الليرة التركية في أسواق المال الآسيوية

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انخفضت العملة التركية "الليرة" بنسبة 1.6% مقابل الدولار، وذلك في جلسة التداول المبكرة لأسواق المال الأسيوية، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

ويحاول البنك المركزي التركي الحفاظ على معدل سعر الفائدة دون تغيير حتي بعد انهيار سعر الليرة هذا الأسبوع. 

‎وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، يقول الاقتصاديون إن الضغط على العملة وانكماش احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تعني أن سياساته النقدية المدعومة من قبل حكومة لا يمكن أن تكون دائمة وسيضطران إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في الفترة الباقية من العام.

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‎وسجلت الليرة انخفاضا تاريخيًا بنحو 7.6 مقابل الدولار الواحد بمعدل انخفاض 0.8% خلال اليوم لتتوسع الخسائر بنحو 22% هذا العام.

‎وتضغط حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة والحفاظ عليها دون تغير لتحفيز النمو الاقتصادي وهذا يعني أن القادة السياسيين اضطروا للدفاع عن الليرة بواسطة وسائل أخري مع زيادة معدل التضخم والطلب علي الواردات، تلك السياسات التي توسع العجز في الحساب الجاري.

‎قرر البنك المركزي ترك معدل سعر الفائدة البالغ 8.25% دون تغيير خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسية النقدية يوم الخميس الماضي. 

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