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أول تعليق من الولايات المتحدة على الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناجورنو كاراباخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الأطراف المتصارعة في أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء البيان الأمريكي في أعقاب سلسلة تصريحات من دول أخرى بشأن تصعيد التوترات. حثت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة في المنطقة المتنازع عليها على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورا وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".

وعلقت الرئاسة في أذربيجان على التقرير الذي نشره المرصد السوري حول إرسال النظام التركي لمرتزقة سوريين إلى الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. 

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ونفى حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، تقرير المرصد السوري حول المرتزقة السوريين، حيث وصفه بالهراء. 

فيما قالت الدفاع الأرمينية إنها تتحرى المعلومات التي نشرها المرصد السوري حول القتال في قره باغ. 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال اليوم إن "دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك".

وتوجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

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