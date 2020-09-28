شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حرصت تعديلات قانون "حماية الملكية الفكرية" على دعم ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت التعديلات الأخيرة لقانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، وذلك بخفض الرسوم المقررة لمن هم دون سن الـ 21 عاما لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وإعفاء كامل لذوى الإعاقة فى ذلك. ونرصد ما جاء بالتعديل:

- السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه.

- يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من ألف جنيه للقيد الواحد.

- كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب من هذا الرسم.