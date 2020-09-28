القضاء الأمريكى يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك

ووافق قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز فى ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائى مبدئى سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق فى متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.
لكن القاضى رفض فى الوقت الحالى وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتى من المقرر سريانها فى 12 نوفمبر والتى قال تيك توك إنها ستؤدى إلى استحالة استخدام التطبيق فى الولايات المتحدة.
واستمع القاضى فى جلسة استماع افتراضية نادرة الى دفوع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي.
وقال محامى تيك توك جون هول أن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عام يستخدمه نحو 100 مليون أميركي.
واعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضرورى لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك فى الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومى التى أثارتها إدارة ترامب.
فى المقابل قال محامو الحكومة بأن الرئيس ترامب يملك الحق فى اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين الى أن الحظر ضرورى بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".
ووصف بيان حكومى الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعى الصينى و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة" الحزب.
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