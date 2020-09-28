السويسريون يرفضون تقييد الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبى

وضغط "حزب الشعب" لإجراء الاستفتاء سعيا للحد من معدلات الهجرة إلى البلاد التى يشكل فيها الأجانب ربع عدد السكان.
وقوبلت هذه الخطوة بالرفض من قبل الناخبين بنسبة كبيرة بلغت 62 فى المئة مقابل 38 فى المئة.
وكتب رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل على "تويتر": "اليوم هو يوم عظيم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وسويسرا. لقد تحدث السويسريون وبعثوا برسالة واضحة مفادها أنه ينتظرنا مستقبل عظيم".
وقاد "حزب الشعب"، وهو أكبر حزب فى البرلمان حملة لاستعادة التحكم فى الهجرة مكررا بعض الحجج التى استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الفترة التى سبقت بريكست.
ويرسم الحزب صورة قاتمة للشبان الأجانب الذين يحلون محل السويسريين الأكبر سنا، والإسكان الذى أصبح أكثر كلفة والمدارس ووسائل النقل المزدحمة.
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