منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة

قررت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، عددا من القرارات بشأن عودة العمرة مرة أخرى، طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلنت الرئاسة العامة وفق ما نقلته صحيفة سبق السعودية منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وذلك بسبب إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت منطقة مكة المكرمة نقلا عن شئون الحرمين إنه تقرر منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا.
واضافت أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.
وذكرت أنه سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميا، وأن العملية ستتم قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداء من الأحد المقبل.
وأوضحت أن توزيع ماء زمزم على المعتمرين سيكون في عبوات مغلفة ومخصصة لهذا الشأن.
وكانت السعودية قد أعلنت عودة العمرة مرة أخرى على 4 مراحل، وذلك لحين الانتهاء من جائحة كورونا في العالم.
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