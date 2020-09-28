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إخلاء مئات المنازل فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب الحرائق

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أحمد عاشور 2020-09-28 05:38 0 تبليغ

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شب حريق غابات تحركه رياح شديدة فى قلب مقاطعة نابا فالى بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية وامتد عبر ما يزيد عن ألف فدان مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفىات.

واندلع الحريق شرقى كاليستوجا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمالى سان فرانسيسكو وامتد نحو بلدتى دير بارك وسانت هيلينا القريبتين مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث فى سانت هيلينا حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه.

وقالت متحدثة باسم المستشفى لرويترز إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا فى المستشفى فى ذلك الوقت وعددهم 55 بشكل آمن على مدار خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحا.

وأضافت أن تلك كانت ثانى عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذى يضم 151 سريرا خلال شهر تقريبا.

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق فى كاليفورنيا إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر لضرورة الاستعداد للفرار فى أى لحظة. وأضاف أن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وقال إنه بحلول الظهر أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط وإخفاق جهود احتوائها.

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