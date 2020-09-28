إحصاء : أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا فى العالم

وبحسب إحصائية لوكالة فرانس برس، بالاستناد إلى مصادر رسمية حتى منتصف ليلة الأحد الاثنين، بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـفيروس كورونا التى تم تسجيلها رسميا 1,000,009 حول العالم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالى الوفيات هذا من أصل 33,018,877 إصابة فى مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الوكالة أن المنطقة الأكثر تضررا بالوفيات هى أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبى بعدد وفيات وصل إلى 341,032 من نحو 9,190,683 إصابة.

أما أكثر الدول من حيث الوفيات فهى الولايات المتحدة التى سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة من أصل ما يزيد على 7 ملايين إصابة، وهى أيضا من أكثر الدول من حيث الإصابات.

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وتحتل البرازيل المركز الثانى من حيث الوفيات، إذ سجلت نحو 141 ألف حالة وفاة، من أصل 4.7 مليون إصابة (الثالثة عالميا من حيث الإصابات).

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا من حيث الوفيات والثانية من حيث الإصابات، إذ بلغ إجمالى عدد الوفيات فيها قرابة 95 ألف حالة وفاة من أصل نحو 6 ملايين إصابة.

يشار إلى أنه حسب إحصائية مرصد جامعة جونز هوبكينز لتعقب ورصد إصابات ووفيات كوفيد-19، ما زال عدد الوفيات دون المليون حالة، وتحديدا، 996,674 حالة وفاة، من إجمالى عدد الإصابات البالغ حوالى 32,992,223 إصابة.