بريطانيا تستعد لعزل عام فى شمال البلاد بسبب موجة كورونا الثانية

قالت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأحد، إن الحكومة البريطانية تعتزم فرض عزل عام اجتماعى شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا، وربما لندن للتصدى لموجة ثانية من مرض كوفيد-19.





وبحسب صحيفة "تايمز"، أنه "بموجب إجراءات العزل الجديدة التى يجرى بحثها ستصدر أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي". وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد صرح فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن أى "إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر". وأضاف التقرير، أنه "سيتم أيضا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها فى أى مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر". وفرضت بريطانيا فى الأسبوع الماضى تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل، كلما أمكن وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من كوفيد-19 مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر".

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