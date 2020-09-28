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الصين تسجل 21 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة الماضية

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أحمد عاشور 2020-09-28 07:18 0 تبليغ

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وقالت اللجنة، إن جميع حالات الإصابة الجديدة سجلت لدى وافدين من الخارج.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 14 حالة، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى البر الرئيسى بالصين 85372 حاة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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