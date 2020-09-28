رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي توصله لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المدافع روبن دياز إلى النادي الإنجليزي مقابل 68 مليون يورو، أي ما يعادل 79.13 مليون دولار.

وأوضح النادي البرتغالي أنه سيضم في المقابل الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي مدافع سيتي في صفقة منفصلة مقابل 15 مليون يورو.

وأشار بنفيكا في بيان أنه رغم تأكيد الصفقتين إلا أن اللاعبين لم يوقعا بعد على العقود، حسبما ذكرت "رويترز".

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وشارك دياز البالغ من العمر 23 عاما في 137 مباراة خلال أربع سنوات مع بنفيكا، وفاز بالدوري في موسم 2018-2019، كما أنه خاض 19 مباراة دولية مع البرتغال وكان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وسيساعد انضمام دياز في دعم دفاع سيتي المهتز الذي استقبل خمسة أهداف أمام ليستر سيتي أمس السبت.

وسيكون دياز خامس لاعب يضمه سيتي في الصيف بعد بابلو مورينو وفيران توريس ونيثن آكي وسكوت كارسون.