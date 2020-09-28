مقتل81 منهم.. أرمينيا تكشف حقيقة وجود مرتزقة سوريين برفقة قوات أذربيجان

أكدت شوشان ستيبانيان المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، على وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.
وقالت في تصريحات إلى فضائية العربية إن هناك نحو 4000 مرتزق سوري مؤيد لأنقرة في الهجوم العسكري إلى جانب الجيش الأذربيجاني منذ صباح الأحد.
ووفقا لوكالة الأنباء الأرمينية فإن مركز المعلومات الأرميني يحقق في مقتل 81 مرتزقا سوريا حتى الأن.
وكان المرصد السوري قد كشف عن إرسال تركيا الالاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد أرمينيا في القتال الدائر على الحدود.
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