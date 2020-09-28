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وزير دفاع اليابان يؤكد أهمية التحالف مع أمريكا

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أكد وزير دفاع اليابان نوبو كيشي، اليوم الاثنين، أهمية التحالف الياباني-الأمريكي الذي دفعته "بيئة الأمن القومي القاسية على نحو متزايد إلى مستوى غير مسبوق". 

وقال كيشي الذي تولى منصبه 16 سبتمبر تحت إدارة رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا، في مقابلة نقلتها صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية- إنه يسعى لـ"زيادة تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف". 

وأضاف أنه سيعمل مع الولايات المتحدة على إدخال نظام دفاع صاروخي إلى اليابان بدلًا من الخطة الملغاة لنشر منظومة صواريخ إيجيس آشور الاعتراضية الأرضية. 

وتابع قائلا: "أود مواصلة التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة للنظر في خطة لنشر مكونات (إيجيس آشور) على منصة بحرية متنقلة. نحن بحاجة إلى فرص للتحدث مباشرة مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك وزير الدفاع مارك إسبر" 

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وكشف كيشي عن خطته لزيارة الولايات المتحدة لإجراء مثل هذه المحادثات. 

وبالحديث عن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في مدينة جينوان بمقاطعة أوكيناوا إلى منطقة هينوكو الساحلية في ناجو، جدد وزير الدفاع الياباني موقف الحكومة بأنه الحل الوحيد القابل للتطبيق. 

وأوضح أن: "النقطة الأساسية للمشكلة هي إزالة خطر قاعدة فوتينما المحاطة بالمنازل والمدارس، وبالتالي يُقال إنها أخطر قاعدة عسكرية في العالم، وإعادة موقع القاعدة إلى الجانب الياباني، إذ يجب ألا نتركه بهذه الخطورة أبدًا". 

وشدد كيشي على ضرورة أن تؤمن اليابان القدرات اللازمة لحماية الأمة، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى اكتساب التكنولوجيا التي تمكنها الاستجابة إلى مجموعة متزايدة من الصواريخ.

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