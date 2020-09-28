شكرا لقرائتكم خبر عن معايير واضحة للشركات الخاسرة بقانون قطاع الأعمال الجديد "اعرف التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شمل قانون قطاع الأعمال العام الجديد، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، آليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة ووضع معايير واضحة لها.

ويهدف القانون إلى تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانونى لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة.

ونرصد فى ذلك ما نص عليه القانون بشأن آليات التعامل مع الشركات الخاسرة وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل:

-يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة.

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- وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك.

- وفى ذلك تتم مراعاة الحفاظ على حقوق العمال حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل.

- ويأتى ذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر لبقائها.

- نص على وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق الأوضاع.