الصحة العالمية: 9 لقاحات فى مرحلة التجارب.. ولا يوجد تحور خطير لوباء كورونا

وأوضحت خلال مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية، أن رصد تغير طفيف بالفيروس فى حالة شرق آسيا لا يدعو للقلق، لأنه لم يتسبب فى زيادة الإصابات، مشيرةً إلى أن الفيروس لم يتحور طوال مدة 8 شهور.

وتابعت أن هناك 9 لقاحات فى مرحلة التجارب السريرية، مشيرة إلى أن 64٪% من سكان العالم سيحصلون على التطعيمات حال اعتمادها.