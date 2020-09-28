تركيا تحظر صحيفة كشفت عن جنازات العسكريين القتلى في ليبيا

حجبت السلطات التركية الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني يشام" بعد أيام من صدور أحكام بالسجن على رئيس تحريرها ومدير الأخبار فيها.
أفادت بذلك "يني يشام" في بيان لها، موضحة أن هيئة الاتصالات والتكنولوجيا نفذت القرار الصادر في 15 سبتمبر، والخاص بحكم الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في هاتاي، التي سبق أن قضت بحظر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة دون الكشف عن أسباب القرار.
يأتي ذلك بعد صدور أحكام بالسجن في 9 سبتمبر على رئيس تحرير "يني شام" محمد فرحات تشيليك، ومدير الأخبار آيدين قصر، بسبب تقارير عن جنازات العسكريين الذين قتلوا في ليبيا.
وحكم على جليك وقصر، بالسجن 4 سنوات و 8 أشهر بتهمة إفشاء معلومات ووثائق تتعلق بنشاط استخباراتي.
يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية واعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين.
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