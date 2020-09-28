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هبوط اضطراري لطائرة يتسبب في أزمة بـ قطر

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، عن تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار الدوحة الدولي بعد حدوث مشكلة فنية بإحدى الطائرات.

وقالت الشركة القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه تم تحويل الرحلات قبل الهبوط في مطار حمد الدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينج 747 مشاكل فنية.

وأضافت الشركة أن الطائرة أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط دون وقوع أي حادث.

وكانت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، وصفت أمس الأحد، عملياتها لعام 2019-2020، بالأصعب على الإطلاق خلال تقريرها السنوي، مؤكدة تكبدها خسائر نحو 1.9 مليار دولار أمريكي.

وتضررت الخطوط الجوية القطرية، بسبب جائحة التي علقت صناعة الطيران حول العالم، حيث أجرت الشركة تسريحا لعدد من موظفيها وتعليق بعض طائراتها.

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