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الصين تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، 21 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي، ارتفاعا من 14 إصابة سجلت في اليوم السابق.

 

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن جميع حالات الإصابة الجديدة سجلت لدى وافدين من الخارج.

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وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، تراجع عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 14 حالة، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19".

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بالصين 85372 حاة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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