عاجل.. أذربيجان تعلن التعبئة العامة الجزئية على خلفية معارك قره باغ

يذكر أن اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح اليوم، على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس فى إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى فى صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجانى بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمينية التعبئة العامة فى البلاد.