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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى.

وجرت هذه الاقتحامات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي المقابل، منعت تلك القوات، المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس "".

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