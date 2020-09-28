أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/الإثنين/ الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها في محيطه وبالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بـ "عيد الغفران".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال نشرت جنودها بأعداد كبيرة في محيط الحرم، والبلدة القديمة، وضيقت على المواطنين الذين يقطنون المنطقة، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين.
من جانبه، أوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته وباحاته، أمام المصلين من الساعة الثالثة بعد عصر أمس الأحد، وستواصل إغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن المستوطنين نصبوا خياما في حديقة ومتنزه الحرم.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي هذه الإجراءات "تعديا صارخا على الديانات السماوية، واستفزازا وإساءة لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم واعتداءً على حقوق الانسان وحرية العبادة، التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية"، مضيفا أن إغلاق الحرم يتزامن مع اعتداءات المستوطنين في حق المصلين، وسدنة الحرم، إلى جانب منع رفع الأذان عبر سماعاته.
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي لمدة يومين في العشرين من الشهر الجاري، لذات الذريعة، كما ستغلقه في التاسع والسابع من الشهر المقبل، بمناسبة عيد العرش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين ويشدد من إجراءاته وسط الخليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.