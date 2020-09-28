عندى مساء وعندك صباح .. شاهد أحدث ظهور لتركى آل الشيخ عبر تويتر

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فيما سبق وعلق تركى ال الشيخ على فوز نادى الهلال السعودى .

حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره شاهر خودرو الإيراني، بتيجة (0-0)، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل رسميا للدور ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد شاهر خودرو الإيراني إلى نقطة واحدة في المركز الأخير.