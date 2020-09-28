تركيا تؤجج الصراع.. مسؤول أرمني: أنقرة أرسلت 4 آلاف مقاتل من سوريا إلى أذربيجان

أعلن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان.

وحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف السفير الأرميني أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس، الأحد، إن الدفعة الأولى من مقاتلي الفصائل السورية التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى أذربيجان لدعمها، وسط اشتعال الأوضاع مع أرمينيا.

وأضاف المرصد أن المقاتلين الموالين لأنقرة كانوا قد وصلوا الأراضي التركية قبل أيام قادمين من عفرين شمال غربي حلب في سوريا.

وأوضح المرصد أن دفعة أخرى من المرتزقة يعتزم نقلها إلى أذربيجان؛ حيث يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته القائمة على التدخل في شؤون الدول، وإثارة الفتن وإشعال الخلافات الداخلية، وذلك بدخوله على خط الأزمة بين يريفان وباكو.

Advertisements

كما أكدت شوشان ستيبانيان المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وتشهد منطقة قره باغ، تصعيدا عسكريا منذ أمس الأحد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين الأرمني والأذربيجاني، ولا تزال المعارك متواصلة في ظل دعوات دولية لوقف التصعيد.

وتوجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

فيما أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الاثنين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في إقليم قره باغ.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك في نص قرار وقع عليه الرئيس الأذربيجاني ونشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة.