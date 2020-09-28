لن نغير موقفنا.. إيران: لا صحة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، وجود أي مخططات لمحادثات بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان، مؤكدا أنه لم ولن تكون هناك مفاوضات بينهما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "لا صحة لما يشاع عن وجود محادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان"، واصفا هذا الحديث بأنه "دعاية للاستهلاك الداخلي تصب لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أنه لا تغيير في موقف إيران الواضح تماما تجاه التفاوض مع الولايات المتحدة.

وأشار: "الطريق أمام ترامب واضح وعليه الاعتراف بأخطائه تجاه إيران.. على ترامب وقف حربه الشاملة وعقوباته الظالمة على إيران والتعويض عن جميع الخسائر".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهم في وقت سابق، الولايات المتحدة بالتوحش بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، وقال إن الإيرانيين ينبغي أن يوجهوا غضبهم إلى البيت الأبيض.