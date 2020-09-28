وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك في نص قرار وقع عليه الرئيس الأذربيجاني ونشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت صباح اليوم، مقتل 32 جنديا أرمينيا في الاشتباكات الحدودية المشتعلة بين البلدين.
وأكدت شوشان ستيبانيان المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.
وقالت في تصريحات إلى فضائية "العربية" إن هناك نحو 4000 مرتزق سوري مؤيد لأنقرة في الهجوم العسكري إلى جانب الجيش الأذربيجاني منذ صباح الأحد.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناجورنو كاراباخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الأطراف المتصارعة على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وجاء البيان الأمريكي في أعقاب سلسلة تصريحات من دول أخرى بشأن تصعيد التوترات. فحثت أيضا وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة في المنطقة المتنازع عليها على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.
وتوجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على خلفية المعركة مع أرمينيا.. أذربيجان تعلن تعبئة عسكرية جزئية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.