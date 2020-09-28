سفير أرمينيا فى روسيا: تركيا أرسلت 4 آلاف مسلح من سوريا إلى أذربيجان

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين البلدين فى وقت مبكر من صباح الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمينى.
وعملت تركيا على إشعال الصراع بين البلدين بمساندة أذربيجان ضد أرمينيا، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.
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