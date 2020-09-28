القرم تعلن تحليق طائرات أمريكية بدون طيار بالقرب من حدودها

أعلن مصدر بالهيئات الأمنية في القرم اليوم إن "الطلعات الجوية الاستطلاعية للطائرات بدون طيار الأوكرانية بالقرب من حدود القرم قد توقف فعليا منذ بداية عام 2020، وحلت محلها طائرات أمريكية".

وقال المصدر في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن طائرات أمريكية ثقيلة بدون طيار من نوع (Global Hawk) حلت محل الطائرات الأوكرانية في التجسس على أراضي شبه الجزيرة الروسية، مضيفا "الآن توقف نشاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الحدود مع شبه جزيرة القرم، وتم تفعيل تحليق الطائرات الأمريكية بدون طيار فوق المنطقة البحرية الاقتصادية لشبه الجزيرة".