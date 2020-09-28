اليونان وأمريكا في بيان مشترك: يجب حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميا

وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، اتفاقيات تعاون مع اليونان في مجالات الدفاع والعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن مراجعة المكاسب التي تم تحقيقها هذا العام في جميع مجالات العلاقة بين البلدين.

وقال بيان أمريكي يوناني مشترك، إنه تم توسيع وتعميق اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك، بالإضافة إلى الالتزام بالتعاون الوثيق بين البلدين كحليفين في الناتو.

وأكد البيان، على ضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميًا وفقًا للقانون الدولي.

وكان بومبيو، التقى صباح اليوم الاثنين، نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس في سالونيك شمال اليونان، وفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية.

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وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يسرني رؤية وزير الخارجية اليوناني.. ناقشنا اليوم في سالونيك القوة الدائمة للعلاقة بين الولايات المتحدة واليونان، وغرب البلقان، وتخفيف التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وجدد بومبيو دعم بلاده لجهود اليونان في التوصل للسلام والاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يجتمع بومبيو بقادة الأعمال في قطاع الطاقة لإجراء مناقشة لتسليط الضوء على تنويع الطاقة ومشاريع البنية التحتية في اليونان.

وسيغادر بومبيو في وقت لاحق اليوم الاثنين، لزيارة قاعدة الناتو سودا البحرية.