لقاء خاص.. المعارض الروسي نافالني يؤكد زيارة ميركل له خلال علاجه ببرلين

أكد المعارض الروسي أليكسي نافالني، أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أجرت زيارة له في المستشفى الذي تعافى فيه ببرلين.

وقال نافالني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "كان هناك اجتماع.. لكن لا يجب أن يُطلق عليه اسم "سري".. فبدلا من ذلك، لقاء خاص ومحادثة مع الأسرة. أنا ممتن جدًا للمستشارة ميركل لزيارتي في المستشفى".

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية نقلت عن مصادرها إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زارت المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال علاجه في أحد مستشفيات برلين بعد دخوله إثر تسممه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، في تأكيد لمدى الجدية التي توليها للقضية.

وقالت المجلة إن ميركل توجهت لزيارة نافالني في مستشفى "شاريتي"، حيث تلقى العلاج لأكثر من شهر بعد نقله جوا من روسيا إلى برلين الشهر الماضي جراء إصابته بإعياء خلال رحلة جوية داخلية.

ولم يعلق المتحدث باسم ميركل على تقرير المجلة.

Advertisements

وكانت روسيا طالبت ألمانيا بتقديم معلومات شاملة عن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل وأي عينات أخذت منه، حيث تنفي موسكو أي علاقة بتسممه.

وخرج نافالني من المستشفى الذي يعالج فيها بألمانيا عقب تعافيه التام وذلك بعد قضائه 35 يومًا بداخلها نتيجة تعرضه لحالة تسمم في روسيا ونُقل على إثرها إلى برلين لتلقي العلاج.

وعلق قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) الذي يواجه اتهامات بالتورط في محاولة تسميم نافالني بواسطة غاز الأعصاب أنه يتمنى لنافالني الشفاء العاجل، مشيرًا إلى أن المعارض يمكنه العودة إلى روسيا في أي وقت يرغب فيه.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السلطات الروسية لا ترغب في استجواب نافالني، لافتًا إلى أنه إذا كان لديه النية أو يرغب في ذلك فلا مانع للسلطات الروسية أن تستمع إليه.