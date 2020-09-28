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الأرقام تثبت كفاءة دولة الإمارات في التعامل مع الظروف الطارئة

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذت دولة الإمارات مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على الوباء العالمي، مدعوماً بإطلاقها مبادرات نوعية لحماية صحة مواطنيها والمقيمين فيها، إلى جانب خطط واضحة لدعم القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والبيئية.

 

وساهمت دولة الإمارات، في الحد من تأثير الوباء على مختلف القطاعات الحياتية، ومحاصرته في سبيل القضاء عليه.

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وقد نجحت الإمارات بفضل إجراءاتها الوقائية للتغلب على الوباء والحد من تأثيره الصحي على أفراد المجتمع، إذ تؤكد الأرقام التي رصدت مؤخراً كفاءة الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة، ففي الأسبوع الأخير بلغ متوسط الفحوصات اليومية التي أجريت 93 ألفاً و601 فحص، بمعدل إصابات بلغ 1.0%، لتصل نسبة الفحوصات مقارنة بعدد السكان إلى 94%، وفقًا لموقع 24 الإماراتي.

 

وقد أظهرت الأرقام بلوغ معدل حالات الشفاء اليومي خلال الأسبوع الأخير 880.6 حالة، لتبلغ بذلك 8.9 حالات شفاء لكل 100 ألف نسمة، بينما بلغ متوسط الإصابات اليومي 910.9 إصابة، بمعدل 9.2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وفيما يتعلق بالوفيات جاءت الإمارات ضمن الأفضل عالمياً إذ لم يتعدى متوسط الوفيات اليومي للأسبوع الماضي 1.0، لتبلغ النسبة 0.0 لكل 100 ألف نسمة و0.1% معدل الوفيات من الإصابات.

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