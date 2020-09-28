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وزير الخارجية الأمريكي يوقع اتفاقيات تعاون مع اليونان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يوقع اتفاقيات تعاون مع اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقع اتفاقيات تعاون مع اليونان.

 

وفي سياق آخر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على "سيمي كونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب" أكبر شركة مصنعة للرقائق في الصين، مشيرة إلى مخاوف بشأن صلات الشركة بالجيش الصيني.

 

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وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم أن وزارة التجارة الأمريكية قالت للشركات أمس  إن الصادرات للشركة ومقرها شنغهاي تشكل "خطرا غير مقبول" يتمثل في أن يتم تحويلها إلى "الاستخدام العسكري في نهاية المطاف ".

 

 وسوف تحتاج الشركات وفقا لوكالة الأنباء الألمانية الآن إلى رخصة لتصدير البرمجيات ومعدات صناعة الرقائق إلى الشركة المملوكة جزئيا للدولة الصينية التي طالتها عقوبات أمريكية بالفعل ضد شركة هواوي.

 

وقالت شركة سيمي كونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب إنها ليست على دراية بالعقوبات وتدرس الوضع، بحسب "فاينانشال تايمز".

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