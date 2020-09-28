ووفقًا لموقع "أحوال" التركي، سجل الدولار الأمريكي 7.80 ليرة تركية في الساعات الأولى من الإثنين، ثم وصل إلى 7.73 ليرة ومن المتوقع أن تستمر تلك الزيادة في الارتفاع مع حالة الانهيار التي تعانيها العملة الوطنية في تركيا.
يأتي ذلك وسط نشر تركيا معدات عسكرية بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 في أذربيجان قبل الاشتباكات الأخيرة مع أرمينيا حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
وبعدها طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعب أرمينيا بالتمرد على قيادتهم التي تجرهم إلى "كارثة"، على حد وصفه.
وقال أردوغان على تويتر "بينما أدعو شعب أرمينيا للتمسك بمستقبله في مواجهة قيادته التي تجره إلى كارثة وأولئك الذين يستخدمونها كدمى، ندعو أيضا العالم بأسره للوقوف مع أذربيجان في معركتها ضد الغزو والوحشية".
علاوة على ذلك، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل تضامنها مع أذبيجان، كما أكد وزير دفاعه خلوصي آكار أن أنقرة ستدعم باكو بكل ما لديها من موارد.
كما سجلت الليرة هبوطًا أيضا، بعد أن قالت مؤسسة جولدمان ساكس إن تركيا لم تعد منافسًا في الأسواق الناشئة.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق وفقًا لوكالة "بلومبرج": "الخوف هو أن تركيا، التي سقط اقتصادها على ركبتيه بسبب تدخلها في صراعات في سوريا، ومع اليونان في البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن تنجر إلى صراع إقليمي آخر لا يمكنها تحمله، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا".
وكان البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة من 8.25 إلى 10.25% الأسبوع الماضي، في محاولة لوقف نزيف العملة المحلية المتواصل أمام العملات الأجنبية.
وأعلن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، اليوم الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان.
وأضاف السفير الأرميني أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس، الأحد، إن الدفعة الأولى من مقاتلي الفصائل السورية التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى أذربيجان لدعمها، وسط اشتعال الأوضاع مع أرمينيا.
وأضاف المرصد أن المقاتلين الموالين لأنقرة كانوا قد وصلوا الأراضي التركية قبل أيام قادمين من عفرين شمال غربي حلب في سوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تدخل أردوغان فى أزمة أذربيجان وأرمينيا.. الليرة التركية تهوى لمستوى قياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.