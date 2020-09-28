الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تناقش الاستعداد لموسم العمرة

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مع الفريق التنفيذي لموسم العمرة، سبل التعاون مع الجهات ذات الصلة والاستعدادات لموسم العمرة .

وقال السديس - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الإثنين/ - إن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ویجب على الجميع تھیئة الأجواء الآمنة المثالیة للمعتمرین والزوار كي یؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة، لتقدیم أرقى الخِدْمات لزوار وقاصدي بیت الله العتيق.

وأكد السديس توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، استعدادًا لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا .

وحث السديس، الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة فيما يخص سقيا ماء زمزم، تطبيق الإجراءات الاحترازية، التعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، دخول المعتمرين للبيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على العلوم الفقهية الصحيحة المتعلقة بمناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام ومعاملتهم باللطف واللين .