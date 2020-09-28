الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

ستهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي، مسجلة أعلى مستوياتها في قرابة أسبوعين، بدعم مكاسب قطاع البنوك، وسط تفاؤل المستثمرين حيال انتهاء الموجة البيعية التي شهدها على مدار جلسات الأسبوع الماضي، في أعقاب تقارير تشير إلى تورط مصارف كبرى في عمليات نقل أموال مشبوهة.

ارتفع مؤشر"يوروستوكس 600" بنسبة 1.57% مسجلا 361 نقطة، كما صعد مؤشر"كاك" الفرنسي نحو 1.56% عند مستوى 4803 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.44% عند مستوى 12773 نقطة، في حين سجل مؤشر"فوتسي 100" البريطاني صعودا بنسبة 1.23% عند 5194 نقطة.

كما تلقت الأسهم دعما من آمال متزايدة حول إحراز تقدم في الجولة المرتقبة من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بشأن اتفاق ما بعد الانفصال"بريكست"، بعد تعثر المحادثات السابقة.

يشار إلى أن أسهم مصرف "إتش إس بي سي" سجلت ارتفاعا بنسبة 10 % خلال تعاملات اليوم، بعدما كانت قد هوت لأدنى مستوى منذ عام 1995 خلال جلسات الأسبوع الماضي، بسبب تقارير صفقات غسيل الأموال ، كما ارتفعت أسهم مصرف"كوميرز بنك" بنحو 4 % عقب تقارير تفيد مجيء رئيس تنفيذي جديد لبنك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مارك داودينج، محلل اقتصادي لدى مجموعة"بلو باي" قوله:" من الصعب استمرار الاتجاه النزولي للأسواق، فحينما نطلع إلى عام 2021، نترقب نموا اقتصاديا أقوى مدعوما بسياسات نقدية تحفيزية وآمال بشأن توافر لقاح لفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي بحلول أواسط العام المقبل".