روسيا تسجل 8135 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم الإثنين، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، الاثنين، عن تسجيل 8135 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة بـ 7867 في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى مليونى و159573 إصابة.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن تم الإبلاغ عن 61 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20385.

كما سجلت السلطات الصحية الروسية 2702 حالة شفاء جديدة، في آخر 24 ساعة، ليصل مجموع المتعافين إلى 945920 شخصا، مع بقاء 193268 حالة نشطة.

هذا، وقد حذر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، من الوضع في سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن الغموض لا يزال قائما وسط مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا.