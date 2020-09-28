نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 8135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 8135 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 7867 في اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة مليونا و159573 إصابة.
وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، توفى 61 شخصا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 20385.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الشفاء بواقع 2702 حالة، ليصل مجموع المتعافين إلى 945920 شخصا، مع بقاء 193268 حالة نشطة.
وسجلت العاصمة موسكو 2217 إصابة و16 وفاة جديدة مقابل 2016 إصابة و18 وفاة في إحصائية أمس، في زيادة رفعت الحصيلة إلى 278993 إصابة و5180 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
ووصل إجمالي حالات الشفاء في المدينة إلى 246074 بعد تعافي 942 شخصا خلال اليوم الماضي.
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