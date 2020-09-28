الارشيف / أخبار عالمية

مجلس الدولة يتلقى 22 طعنا على انتخابات مجلس النواب حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتلقى 22 طعنا على انتخابات مجلس النواب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى تلقى الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الأن 22 طعن قابلين للزيادة

 

Advertisements

وبدأت محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين، بداية من أمس الأحد حتى غدًا الثلاثاء، على أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

 

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس السبت عن انتهاء المدة القانونية التى حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرًا إلى غلق باب الترشح، وجارى حاليًا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين، ومطابقتها على أرض الواقع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الدولة يتلقى 22 طعنا على انتخابات مجلس النواب حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا