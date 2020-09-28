اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين شمالي لبنان

دوت الخليج :- وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة قرب بلدة وادي خالد شمالي لبنان، السبت، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".
وأفاد أحمد الشيخ رئيس المجلس المحلي في وادي خالد في قضاء عكار، أن الاشتباكات اندلعت على خلفية مداهمة القوة الضاربة في فرع المعلومات بيتا مهجورا، اشتبهت بوجود مسلحين بداخله.
ولحظة المداهمة، فتح المسلحون النار على القوة الأمنية، ورموا القنابل اليدوية باتجاهمم.
وأكد الشيخ لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المداهمة استمرت لأكثر من ساعة وامتدت لتشمل جبالا ووديانا محيطة بالمنزل في قرية الفرض في وادي خالد.
وأفاد مصدر محلي بوقوع إصابات في صفوف الملاحقين وقوات الأمن على حد سواء.
ويشتبه أن المطلوبين هم من المجموعة المرتبطة بعملية كفتون قبل نحو شهرين، التي أوقف وقتل من شارك فيها، وكان آخرهم أحمد الشامي الذي أوقف قبل ساعات.
سكاي نيوز
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