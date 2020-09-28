محذرا من تداعيات النزاع على القوقاز.. الاتحاد الأوروبي يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار فورا؛ محذرا من تداعيات النزاع.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الإقليمية للمساعدة في وقف القتال في "ناجورنو- كاراباخ".

كما حذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان على استقرار القوقاز؛ داعيا إلى وقف إطلاق النار فورا.

هذا وقد أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الاثنين، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في الاشتباكات مع القوات الأرمينية بإقليم ناجورنو كاراباخ.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعلن، الاثنين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في إقليم كاراباخ.

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وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت صباح اليوم، مقتل 32 جنديا أرمينيا في الاشتباكات الحدودية المشتعلة بين البلدين.

فيما قال نشطاء في أرمينيا أن عدد القتلى ارتفع إلى 39 جنديًا.

يأتي ذلك بعد إعلان أرمينيا استئناف القتال ضد جيش أذربيجان في منطقة ناجورني كاراباخ، صباح اليوم الإثنين.

وأكدت شوشان ستيبانيان المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.