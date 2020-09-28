أذربيجان تعلن الحرب .. إقليم ناجورنو كاراباخ: مقتل 28 مسلحا أرمينيا

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، أن بلاده تعتبر تفاقم الوضع الحالي في منطقة كاراباخ بمثابة "الحرب الوطنية".

وأضاف حاجييف، الذي يشغل منصب قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذربيجانية: "بالنسبة لشعبنا هذه حرب وطنية. تحدث مثل هذه الأحداث في مصير كل دولة. وفي مثل هذه اللحظات نود أن نرى الموقف الحقيقي لمختلف الدول".

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تدمير دبابتين أخرتين تابعتين للقوات المسلحة الأرمنية.

وقالت وزارة الدفاع إن"عمليات الهجوم المضاد التي ينفذها جيشنا بهدف تحرير أراضينا من الاحتلال مستمرة. فالروح القتالية والحالة المعنوية والنفسية لأفراد جيشنا عالية، وجنودنا يظهرون الشجاعة خلال المعارك الشديدة".

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وقالت الإدارة العسكرية إنه تم تدمير عدد كبير من القوة البشرية والمنشآت العسكرية والمعدات العسكرية للقوات الأرمينية.

واندلعت صباح أمس الأحد، اشتبكات عنيفة في كاراباخ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

وتصر أذربيجان على استعادة كاراباخ وإعادة مئات آلاف المهجرين الأذريين إلى مناطقهم هناك، ولا يزال النزاع مستمرا رغم جهود وساطة إقليمية ودولية.