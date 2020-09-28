تواصل الأكاذيب والأوهام.. قطر: دول عربية خططت لغزونا

واصلت قطر سياسة المراوغة والأكاذيب، ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى المصالحة مع دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يزعم وزير الدفاع بأن الدول المقاطعة خططت لغزوها.

زعم وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، أن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كانوا يخططون لغزو قطر على مرحلتين.

وادعى العطية، في مقابلة له مع إحدى القنوات الموالية للحكومة القطرية، أنه كان هناك تخطيط لغزو قطر "بني على مرحلتين"؛ وهما "الحصار" للضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري، والمرحلة الثانية وهي "الغزو العسكري"؛ على حد قوله.

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وواصل العطية مزاعمه بالقول إن النية المبيتة للدول المقاطعة لقطر هي "الغزو وليس الحصار"، مضيفا أن "معرفة نتائج الحصار وهي أمور واضحة بالنسبة لنا، وكل المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة لدينا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك تخطيط للغزو".

واستطرد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع أوهامه قائلا: "إذا لم نكشف الأدلة الاستخباراتية لاعتبارات لدينا، فهناك أدلة وثقها رؤساء دول، وثقها أمير الكويت في لقائه مع الرئيس الأمريكي، ووثقها الرئيس الأمريكي في لقائه مع رئيس رومانيا، ووثقها وزير خارجية سابق لألمانيا وكلهم أكدوا أنه كانت هناك نية للغزو العسكري لدولة قطر"، على حد مزاعمه.

وجدير بالذكر أنه في 5 يونيو 2017، فرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين المقاطعة العربية تجاه قطر، وقاموا بقطع العلاقات معها نظرا لدعمها للإرهاب.