نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز جديد في قطاع الفضاء.. الإمارات تطلق القمر الصناعي "مزن سات" (فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أطلقت دولة الإمارات، القمر الصناعي "مزن سات"، إلى مداره على متن الصاروخ الروسي "سويوز" لينضم إلى قائمة الأقمار الصناعية.
وتسهم دولة الإمارات، من إطلاق القمر الصناعي "مزن سات"، في تطوير العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الوطني المهم.
ويذكر أن القمر الصناعي المكعب "مزن سات" المقرر إطلاقه قريبا تم تصنيعه بمشاركة كوادر وطنية شابة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بهدف إثراء أنشطة البحث العلمي، وفقًا لوكالة الإمارات للفضاء.
وكانت دولة الإمارات، تمتلك عدة أقمار صناعية تعمل بكفاءة عالية، ففي العام 2009 تم إطلاق القمر الصناعي "دبي سات -1 " القمر الصناعي الأول الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء لأغراض الرصد، كما يلعب دورا مهما في مراقبة التغيرات البيئية.
وقد أطلقت دولة الإمارات، وفي عام 2013، القمر الصناعي "دبي سات– 2 " لأغراض الرصد وشارك في تطويره مهندسون إماراتيون من مركز محمد بن راشد للفضاء.
وبسحب صيحفة العين الإماراتية، يعد "الياه– 1 " أول قمر اصطناعي أطلقته شركة الياه للاتصالات الفضائية في عام 2011 ويقوم بعدة مهام من بينها إيصال البث التليفزيوني وخدمات تجارية أخرى إلى 62 مليون مشاهد.
كما جرى في العام 2012 إطلاق القمر الصناعي "الياه– 2" ليقدم خدمة الإنترنت الفضائي "ياه كليك" التي تتيح الوصول للإنترنت لمختلف المؤسسات التجارية والأفراد في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غربي آسيا.
وتم إطلاق القمر الصناعي "الياه– 3" في عام 2018 ليوسع تغطية الخدمات المقدمة عبر النطاق الترددي KA لأمريكا الجنوبية وغرب قارة أفريقيا.
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