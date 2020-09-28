عقب أنباء عن إغلاق السفارة ببغداد.. واشنطن تكشف موقفها من دعم العراق

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر.

يأتي هذا اللقاء في بغداد بعد ساعات على تداول أنباء تفيد بمغادرة السفير الأمريكي ماثيو تولر العاصمة العراقية باتجاه محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، واعتزام واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد، بعد استهدافها عدة مرات من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.

وأكد السفير الأمريكي "استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة".

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من جانبه قال الأعرجي، إن "المرحلة الحالية يجب أن تشهد مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار".

وكانت قناة "العربية"، أفادت أمس نقلا عن مصادر لها، بأن الولايات المتحدة قد تصدر، قرارًا بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد استهدافها عدة مرات من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران.

وصباح أمس، انفجرت عبوة ناسفة في رتل عسكري للتحالف الدولي جنوب بغداد، فيما أعلنت السفارة الأمريكية أنها ستجري اختبارات لاجراءاتها ومعداتها للطوارئ في وقت بحثت بغداد واربيل استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

ومنذ مطلع العام الحالي تتعرض قوات التحالف الدولي في العراق وبعثات دبلوماسية أجنبية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين لهجمات صاروخية متكررة وتفجيرات بعبوات ناسفة.