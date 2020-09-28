الإمارات تطلق مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة للدولة

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات.

وأضاف بن راشد - في بيان،نشرته وكالة أنباء الإمارات/وام/اليوم الاثنين- أن الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عامًا المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين والذي أعلن عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بداية عام 2020.

ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات والذي يشرف عليه اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى إشراك جميع فئات أفراد المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والتي تحدد ملامح الخمسين عامًا القادمة لدولة الإمارات من عام 2021 إلى عام 2071.

وقال بن راشد : " قبل خمسين عامًا بدأ الآباء المؤسسون وفرق عملهم مهمة لإشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا من الصحراء، لكن طموحهم كان يعانق السماء ويصل إلى الفضاء. جمعوا الأفكار من الناس، شحذوا الهمم، ناقشوا، تحاوروا، وكانت الظروف غير الظروف، والموارد غير الموارد، لكن الروح الواحدة كانت في القمة، والعمل الجاد من أجل هذه البلاد كان هو المهمة.

وأضاف أننا نريد تدشين أفضل عملية لتصميم الدول، ونريد أن يساهم المواطنون والمقيمون في رسم أفضل مستقبل لدولة الإمارات ، حيث يشتمل مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة للدولة على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع للعمل سوية وبشكل تشاركي على طرح الأفكار والتصورات ورسم ملامح المستقبل في كافة القطاعات والمجالات، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين بالإشراف عليها مثل الحلقات النقاشية، وجلسات التصميم.